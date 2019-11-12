تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى (2020/2021) فى أفرع: (السادات بمحافظة المنوفية، وطيبة الجديدة بمحافظة الاقصر، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وأسوان الجديدة بمحافظة أسوان، والقاهرة الجديدة (الاندلس) بمحافظة القاهرة، والقاهرة الجديدة (الياسمين) بمحافظة القاهرة، والشيخ زايد بمحافظة الجيزة"".

ويقدم "اليوم السابع" 7 معلومات المستندات المطلوبة للتقدم، كالتالى:

1ـ التقديم فى المدارس يشمل رياض الأطفال kg1 و2 والصفوف الأول والثانى والثالث والرابع والخامس الابتدائى.

2ـ تسجيل الاستمارة الالكترونية المطبوعة من موقع وزارة التربية والتعليم.

3ـ 8 صور شخصية حديثة للطفل وأصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة.

4ـ إثبات قيد معتمد من الإدارة التعليمية معتمدة وصورة من مؤهل الأب والأم والأصل للاطلاع.

5ـ صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مع تقديم الأصل للإطلاع عليه عند التقديم .

6ـ تقديم أصل إيصال ايداع بنكى بمبلغ 500 جنيه مقابل رسوم تقديم ملف الطالب للمدرسة تخصم من القسط الأخير من المصروفات الدراسية فى حالة قبول الطالب على حساب شركة مصر للإدارة التعليمية ببنك مصر.

7ـ مطلوب استمارة مصرى عائد من الخارج لتقدم بعد قبول الطالب، وصورة من جواز سفر الطالب والاصل للاطلاع، لتحويل العائدين من الدول العربية أو الأجنبية لمدارس النيل.