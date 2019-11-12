صور.. محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمناقشة لائحة إدارة الإعلانات الجديدة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اجتماعا باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة اللائحة الجديدة للإدارة، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، ورؤساء المدن والأحياء، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة، وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات ومديرى عموم الشئون المالية والادارية والتفتيش المالي والإداري والأملاك والشئون الاقتصادية والهندسية والمتابعة ومركز المعلومات والمكتب الفنى وتطوير العشوائيات والكهرباء والمجالس.

وأوضح المحافظ، أنه تم عرض إجمالي المبالغ المحصلة بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة والحي، حيث تم مناقشة البند الخاص بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمزادات والمعدة من جانب المستشار القانوني للمحافظة، وأيضا تم مناقشة عرض الطلبات المقدمة من الشركات والوكالات بطلب التقدم بطلب إعلانات مباشرة.

كما تم مناقشة مقترح بشأن الإجراءات التي تتم بخصوص الشوارع الداخلية بالمدن والتي يصعب عمل مزاد عليها والمراد إقامة إعلانات بالشارع على الأعمدة من أصحاب الشركات والمواطنين، حيث تم التوجيه بالالتزام باللائحة القانونية المعتمدة.

ووجه المحافظ، بإزالة كل الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظا على حقوق جميع المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة.