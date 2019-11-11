صور .. محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح مشروعات مياه وصرف صحى بمركز بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عدد من مشروعات المياه والصرف الصحى بمركز بنها، ورافقه خلال الجولة المهندس مصطفى مجاهد رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى للمياه والصرف الصحي، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، واللواء مجدى سيف عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

وبدأ المحافظ جولته بافتتاح محطة الصرف الصحى بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها والتى بلغت تكلفتها 18 مليون جنيه، ويتكون المشروع من شبكات الإنحدار وخط الطرد.

كما تفقد المحافظ، مشروع الصرف الصحى بقرية كفر سندنهور التابعة لمركز ومدينة بنها والتى يبلغ تكلفته 15 مليون ووصلت نسبة التنفيذ إلى 80% ويتكون المشروع من شبكات الإنحدار وخط الطرد.

كما تفقد محافظ القليوبية، محطة المياه الجارى تنفيذها بقرية شبلنجة التابعة لمركز ومدينة بنها بتكلفة إجمالية وصلت إلى 80 مليون جنيه وستعمل المحطة بطاقة 200 ل/ ث ونسبة التنفيذ وصلت الى 80% أعمال مدنية ومتوقع نهوها فى آخر يونيو 2020.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى بعزبتى عبد الحميد عطية وأبو الحسن التابعين للوحدة المحلية بكفر الجزار مركز بنها بتكلفة إجمالية وصلت 32 مليون وبنسبة تنفيذ 30%، وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ باقى الأعمال والإلتزام بالجدول الزمنى كما التقى المحافظ مع مواطنى العزبتين واستمع إلى مشاكلهم وتواصل مع المسئولين لحلها فورا.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الجولة أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين فى كافة المدن والمراكز والأحياء لرفع مستوى المعيشة، مشيرا أن محافظة القليوبية لها النصيب الأكبر فى مشروعات الصرف الصحى حيث أن المحافظة من أكثر المحافظات التى تم تغطيتها بمشروعات الصرف الصحى وهى أعلى نسبة بين المحافظات.



محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح مشروعات مياه وصرف (3)



محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح مشروعات مياه وصرف (7)



محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح مشروعات مياه وصرف (8)



محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح مشروعات مياه وصرف (10)



محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح مشروعات مياه وصرف (12)