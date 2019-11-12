صور.. لجنة الصناعة بالبرلمان تتفقد معرض منتجات غزل المحلة

وأبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بجودة منتجات الشركة والمصنوعة من القطن 100% وتتميز بجودة عالية وسعر أقل، كما وقام المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم شرح تفصيلى لرئيس لجنة الصناعة عن مصانع وأقسام الشركة والملاعب ومستشفى غزل المحلة وملاعب التدريب.

كان أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان قد وصلوا لشركة غزل المحلة للوقوف على اعمال التطوير بالشركة.

ويشمل برنامج الزيارة تفقد عدد من مصانع الشركة، والوقوف على اعمال التطوير، والمعوقات التي تواجهها الشركة، يعقبها اجتماعا مع مجلس اداره الشركة واعضاء اللجنه النقابية للوقوف على مشاكلهم لرفع تقرير مفصل لمجلس النواب.

تأتى الزيارة بدعوة من الدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، لتفقد مصانع شركة الغزل المحلة، كما يتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع مع مجلس ادارة الشركة واللجنة النقابية، لبحث اهم المطالب وسبل دفع اعمال التطوير للامام خلال الفترة القادمة وبحث المعوقات التى تعوق هذه الاعمال.