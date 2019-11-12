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صور.. لجنة الصناعة بالبرلمان تتفقد معرض منتجات غزل المحلة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:36 م
صور.. لجنة الصناعة بالبرلمان تتفقد معرض منتجات غزل المحلة لجنة الصناعة بالبرلمان تتفقد معرض منتجات غزل المحلة
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل - عبد اللطيف صبح

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زار أعضاء لجنة الصناعة بـ مجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة معرض منتجات شركة غزل المحلة لمشاهدة منتجات مصانع الشركة من قميص وبدلة وفوط وبشاكير وملايات وبرانس.
 
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وأبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بجودة منتجات الشركة والمصنوعة من القطن 100% وتتميز بجودة عالية وسعر أقل، كما وقام المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم شرح تفصيلى لرئيس لجنة الصناعة عن مصانع وأقسام الشركة والملاعب ومستشفى غزل المحلة وملاعب التدريب.
 
كان أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان قد وصلوا لشركة غزل المحلة للوقوف على اعمال التطوير بالشركة. 
 
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ويشمل برنامج الزيارة تفقد عدد من مصانع الشركة، والوقوف على اعمال التطوير، والمعوقات التي تواجهها الشركة، يعقبها اجتماعا مع مجلس اداره الشركة واعضاء اللجنه النقابية للوقوف على مشاكلهم لرفع تقرير مفصل لمجلس النواب.
 
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تأتى الزيارة بدعوة من الدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، لتفقد مصانع شركة الغزل المحلة، كما يتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع مع مجلس ادارة الشركة واللجنة النقابية، لبحث اهم المطالب وسبل دفع اعمال التطوير للامام خلال الفترة القادمة وبحث المعوقات التى تعوق هذه الاعمال.
 
 
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مجلس النواب

لجنه الصناعة بمجلس النواب

شركة غزل المحلة

غزل المحله

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