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صور .. طلاب جامعة أسيوط يواصلون مشاركتهم فى ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:51 م
صور .. طلاب جامعة أسيوط يواصلون مشاركتهم فى ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية رئيس جامعة أسيوط يتابع انتخابات اتحادات الطلاب
أسيوط - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن استمرار أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام الجامعى ٢٠١٩/٢٠٢٠ فى جو من الهدوء والحيادية التامة ووسط إقبال ملحوظ من الطلاب، وهو ما يعكس حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ الملائم لسير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشكل يسير، وكذلك سعى الطلاب إلى المشاركة الإيجابية فى تلك التجربة الديموقراطية لاختيار من يمثلهم ويعبر عن صوتهم، مشيراً أن الجامعة تشهد اليوم، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، على أن تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات غداً الأربعاء 13 نوفمبر، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.

وفى الإطار ذاته تابع الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على أعمال الانتخابات، مرحلة الإعادة فى انتخابات الاتحادات الطلابية، والتى تمت أمس بكليات التجارة والعلوم والخدمة الاجتماعية والهندسة لعدم اكتمال النصاب القانونى، حيث تم الانتهاء من تلك المرحلة بدون أى عقبات أو صعوبات تذكر، وذلك بالتنسيق مع عمداء تلك الكليات ووكلائها، وفى حضور أعضاء اللجنة المشرفة على أعمال الانتخابات والتى ضمت الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد حسين موسى المدرس بكلية الحقوق والعضو القانونى، والأستاذ عز المنصورى مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ، والذين لم يألوا جهدا فى توفير كافة التدابير والسبل التى من شأنها تيسير عملية التصويت على الطلاب .

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط (1)
انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

 

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط (2)
انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

 

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط (3)
انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

 

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط (4)
انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

 

 


اسيوط

جامعة اسيوط

الاتحادات الطلابية

انتخابات الاتحادات الطلابية

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