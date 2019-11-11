صور .. رئيس جامعة أسيوط: توفير فرص تدريبية وعلاجية للعاملين بجامعة حضر موت

كتب فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والعلمي والبحثي والثقافي لكافة الجامعات اليمنية الساعية إلى الاستفادة من خبرات جامعة أسيوط وإمكانياتها في مختلف المجالات .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط لنظيره اليمنى الدكتور محمد السعيد خنش رئيس جامعة حضرموت ونائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور سالم مبارك العوينانى والدكتور عامر بدر عميد كلية الهندسة وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد ثابت بدراي عميد كلية الفنون الجميلة .

وخلال اللقاء أكد الدكتور طارق الجمال على أن جامعة أسيوط كانت ولازالت تفتح أبوابها لاحتضان كافة الوافدين بها بصفة عامة مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للطلاب والباحثين ممن تواجه أوطانهم ظروف سياسة واقتصادية غير مستقرة .

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الاجتماع شهد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين الجانبين تهدف إلى توثيق مجالات التعاون المشترك وتقديم جامعة أسيوط لتسهيلات في إجراءات قيد وتسجيل الباحثين الوافدين من جامعة حضرموت ، كما تنص مذكرة التفاهم على توفير جامعة أسيوط برامج تدريبية تهدف تأهيل الكادر الوظيفي والإداري والفني بالجامعة اليمنية في مختلف التخصصات ، وكذلك توفير فرص تدريبية خاصة ومكثفة للعاملين والأطباء في مجال التخصصات الطبية المتخصصة وإدارة المستشفيات الجامعية ، مع قيام جامعة أسيوط بتسهيل إجراءات استقبال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين المحولين من قبل اللجنة بجامعة حضرموت للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية وذلك وفق النظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

رئيس جامعة أسيوط ونظيره اليمنى