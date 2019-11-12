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صور.. سلطان عُمان يستقبل نائب وزير الدفاع السعودى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:00 ص
صور.. سلطان عُمان يستقبل نائب وزير الدفاع السعودى لقاء السلطان قابوس والأمير خالد بن سلمان
كتب محمد تهامى زكى

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استقبل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع فى مسقط، مساء الاثنين، فى إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نقل الأمير خالد، لسلطان سلطنة عمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمواقف الثابتة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .

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كما أشاد نائب وزير الدفاع بحرص السلطان قابوس، على الجهود والدعم الدائم للتعاون بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى، وسفير خادم الحرمين الشريفين بمسقط عيد بن محمد الثقفى، والوفد الرسمى المرافق لنائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العمانى السيد وزير ديوان البلاط السلطانى خالد بن هلال البوسعيدى، الفريق الأول وزير المكتب السلطانى سلطان بن محمد النعمانى.

وأقام السلطان قابوس، مأدبة عشاء على شرف الأمير خالد بن سلمان، والوفد الرسمى المرافق له بمناسبة الزيارة الرسمية.

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سلطنة عمان

عمان

السعودية

السلطان قابوس

الامير خالد بن سلمان

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