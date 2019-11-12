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جامعة بنها: تحويل مسئولى بنك الدم بمستشفى الجامعى للتحقيق لصرف كيس دم منتهى الصلاحية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:12 ص
جامعة بنها: تحويل مسئولى بنك الدم بمستشفى الجامعى للتحقيق لصرف كيس دم منتهى الصلاحية جامعة بنها - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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اشتكي أحد المواطنين بمحافظة القليوبية، من قيام بنك الدم بمستشفى بنها الجامعي بصرف كيس "بلازما" لشقيقه المريض بالمستشفى، منتهي الصلاحية منذ حوالي 3 أشهر، ومر على الجميع إلا أن شقيقه المريض نفسه هو من اكتشف بأن كيس "البلازما" منتهي الصلاحية.

في البداية قال يوسف عبد الملك، إنه على الرغم من أن مستشفى بنها الجامعي تخضع لجامعة العلم والعمل الإنساني قبل المهنى، إلا أن أحد المسؤولين ببنك الدم صف كيس "بلازما" منتهي الصلاحية، مشيرا إلى أن المريض هو أحد أشقائه وكان فى حالة سيئة جدا بمستشفى بنها الجامعى ويعانى من "liver cancer"، وتم التوجيه بتعليق بلازما له.

وتابع، انه تم صرف كيس "البلازما"، وعلى الرغم من أنه مر على أكثر من يد وفى النهاية أخيه المريض هو الذى اكتشفها، مطالبا رئيس الجامعة الدكتور جمال السعيد، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسرعة التحقيق.

وبالتواصل مع الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أكد أنه تم تدارك الموضوع وتم تحويل المقصرين للتحقيق، واتخاذ إجراءات صارمة معهم، مشيرا إلى أن المريض لم يأخذ كيس البلازما من الأساس، وتم صرف كيس آخر سليم فور اكتشاف الواقعة.

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

مستشفى بنها الجامعي

محافظة القليوبية

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