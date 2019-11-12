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صور.. حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بـ3 عقارات شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:53 ص
صور.. حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بـ3 عقارات شرق الإسكندرية إيقاف أعمال البناء المخالف بـ3 عقارات شرق الإسكندرية
الإسكندرية – جاكلين منير

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شدد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون، مؤكدا ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بمخالفة اشتراطات البناء، وذلك للقضاء على تلك الظاهرة التي تمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، وتؤثر على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، شن حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم حملة مكبرة لإزالة المخالفات ومنعها في المهد، حيث توجهت لجنة التحفظ والتدخل السريع بالحي للعقار الكائن 49 شارع مصطفي كامل منطقة سموحة، وتم إيقاف أعمال هدم داخل محل بالدور الأرضي وفك شادر أمام المحل.

كذلك تم التوجه للعقار الكائن شارع مدرسة تيمور ثالث شارع شمال من الزراعي أبيس الثانية وتم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي.

كما تم إيقاف أعمال البناء بالعقار الكائن ثاني شارع شمال من شارع مدرسة تيمور من الزراعي أبيس الثانية وتم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

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الإسكندرية

البناء المخالف

اخبار الإسكندرية

ابنية مخالفة

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