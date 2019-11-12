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صور .. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية أبوجندير بالفيوم

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:51 م
صور .. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية أبوجندير بالفيوم إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والزراعية بالفيوم
الفيوم – رباب الجالى

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بزمام قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا، برئاسة اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة المساعد، وبحضور عادل عبدالكريم رئيس مركز ومدينة إطسا، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذى بالمركز، ومسئولى أملاك الدولة بالمحافظة.

نجحت الحملة فى إزالة  11 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بزمام قرية أبو جندير بإجمالى مساحة 40 فدان، كما تم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة بجانب إجراءات التصالح للمبانى المخالفة طبقاً للقانون.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، مشدداً على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة فى أقرب وقتٍ ممكن.

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية جندير

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية جندير

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية جندير

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية جندير

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية جندير

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية جندير

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية جندير

 


الفيوم

ازالة تعديات على الاراضى الزراعية

مدينة اطسا

قرةي ابو جندير

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