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صور.. الطب البيطرى بالمنيا يواصل أعمال التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:57 م
صور.. الطب البيطرى بالمنيا يواصل أعمال التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور الطب البيطري بالمنيا يواصل اعمال التحصين ضد مرض انفلونزا الطيور‎
المنيا – فريق المحافظات

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قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن لجان التحصين تواصل أعمالها في عدد من القري بمراكز المحافظة، وذلك لإحكام السيطرة على المرض عن طريق الاكتشاف المبكر له والقضاء على فرص توطنه، وضرورة التنبيه بإبلاغ الشئون الصحية في حالة وجود اشتباه بالمرض أو وجود نافق بالطيور.

 

وأضاف أن المديرية بدأت أعمال التحصين بعزبة على باشا التابعة لقرية ملاطية بمغاغة، حيث يتم تحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور مع تقديم الإرشادات للمواطنين بأهمية التحصين وطرق التربية السليمة وضرورة إتباع إجراءات الأمان الحيوي وذلك من اجل حماية وسلامة المواطنين، موضحا أنه جارى حالياً أعمال تحصين مجاني للطيور داخل دائرة نصف قطرها 9 كيلو متر من اية اصابة ضماناً لعدم انتشار المرض للأماكن المجاورة.

 

وأوضح أن المديرية تقوم بالتعاون مع الوحدة المحلية برفع الوعي لدى المواطنين وكيفية الوقاية والتعامل مع اى حالة اشتباه بالمرض، حيث إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من إعدام جميع الطيور والتخلص الآمن من النفايات وفقاً للاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة وتطهير مكان الإصابة بالكامل.

 

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الطب البيطرى

انفلونزا الطيور

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بيطرى المنيا

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