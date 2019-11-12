صور.. التصدى لأعمال البناء المخالف لـ4 عقارات مخالفة بحى الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية – جاكلين منير

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدى بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أى أعمال بناء مخالف فى المهد، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بالبناء المخالف بنطاق الأحياء ومتابعتها.

واستجابة لشكاوى المواطنين الواردة لغرفة عمليات حى الجمرك، فقد شن حى الجمرك بقيادة نجوى أمين رئيس الحى حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف بـ4 عقارات مخالفة، حيث توجهت الحملة لمعاينة العقار رقم 10،12 بشارع سيدى كظمان، وتم فك شدة خشبية وتكسير سقف مسطح واعمدة الدور الثانى عشر علوى وتم تكسير الحوائط الداخلية بالدور الحادى عشر علوى وتم التحفظ على مواد البناء وايداعها مخزن الحى.

وخلال الحملة تم التحفظ على مواد بناء من أمام العقار رقم 56 بشارع نصر الدين وكذا التحفظ على ونش وموتور و٢كوريك و2 براويطة وايدعهم فى مخزن الحى، كما تم إعاده فك شدة خشبيه تم تشيدها مرة آخر بالعقار 27 شارع وكالة الليمون، والتحفظ على مجموعة من مواد البناء والتحفظ على حديد فى حرم الطريق العام أمام العقار 33 وكاله الليمون.



4 عقارات مخالفة بحى الجمرك



4 عقارات مخالفة بحى الجمرك