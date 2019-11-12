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خلال الموجة الـ 14 لحملات إزالة التعديات..

صور.. إزالة 116 تعدى واسترداد 31 فدان أراضى أملاك الدولة ببنى سويف والوادى الجديد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:18 م
صور.. إزالة 116 تعدى واسترداد 31 فدان أراضى أملاك الدولة ببنى سويف والوادى الجديد جانب من الإزالات
بنى سويف - هانى فتحى

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قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم "اليوم" إزالة 41 حالة تعد على أراضي  أملاك الدولة بناحية شنرا ودلهانس بمركز الفشن،بواقع 38 حالة تعد على مساحة 45 ألف و565 متر (4 حالات صادر بشانها قرارات إزالة + 34 حالة في المهد) و 3 حالات على مساحة 2 قيراط و18 سهما من الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى،عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة ،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي " التي تم إزالتها " أمس واليوم "  إلى 116 حالة ،حيث شهد أمس الاثنين إزالة 75 حالة تعد بناحية الحيبة.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومي للإدارة العامة للأملاك بشأن سير العمل في حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت "أمس الاثنين" وتستمر لمدة 15 يوما،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو  استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة ، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

وفى الوادى الجديد،أعلنت المحافظة عن تنفيذ قرارات إزالة تعديات علي أملاك دولة بالزراعة والبناء بمراكز المحافظة الخمسة وقراها، ضمن فعاليات الموجة 14 من موجات إزالات التعديات علي أملاك الدولة.

 

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، استرداد ٣١ فداناً زراعيًا و١٠٠٠ م٢ مباني، وجاري استكمال استرداد باقي المساحات المستهدفة وذلك حفاظا علي حق الدولة والشعب ، وذلك تزامنا مع بداية انطلاق الموجة ١٤ من موجة الإزالات والتي بدأت أمس و تستمر لمدة ١٥ يوم.

 

ولفت الي، أن المواطنين المدرجين بمنظومة تقنين أراضى وضع اليد طبقا لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، سرعة سداد الرسوم المقررة سواء استكمال رسوم المعاينة أو سداد رسوم التعاقد.

 

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع والميادين وأمام المحلات التجارية بمدينة موط بمركز الداخلة، لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

 

أكد كمال، أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات، وإزالة كافة التعديات بشوارع مدينة موط، وتحرير 35 محضرا حيال المخالفين ، منهم 23 محضر إشغال طريق، و 11 محضر عدم حمل شهادة صحية، و محضر إدارة محل بدون ترخيص ، وذلك تحقيقًا لعودة الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة موط.

 

ولفت الي، أنه جري التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بعدم وضع أي إشغالات خارج مسافة 1 متر، والتي جري تحديدها بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، مع استمرار الحملات بشوارع المدينة.

 

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الوادى الجديد

أراضى املاك دوله

موجات الازالات التعديات على الأراضى

الخارجه

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