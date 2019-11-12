صور.. أمسية دينية وشعرية احتفالا بالمولد النبوى فى المدن الجامعية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية للطلبة والطالبات بجامعة الفيوم أمسية دينية وشعرية بمناسبة المولد النبوى الشريف بحضور الدكتور عبد البارى محمد الطاهر أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية دار العلوم والدكتور مسعود عبد الحميد مسئول التواصل الطلابى والأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية وعدد من الطلاب والعاملين .

قدم الدكتور عبد البارى محمد التهنئة للطلبة والطالبات بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء الذى نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة مؤكدا ضرورة العودة إلى منهجه القويم وإرساء قيم العدل بين كل أفراد المجتمع وغرس قيم التسامح فى نفوسهم وتضمنت الأمسية إلقاء الأبيات الشعرية والأناشيد والابتهالات الدينية .