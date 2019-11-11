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صور.. احتفالية قصر ثقافة سوهاج بالمولد النبوى الشريف فى نادى المحليات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:02 م
صور.. احتفالية قصر ثقافة سوهاج بالمولد النبوى الشريف فى نادى المحليات احتفالية قصر ثقافة سوهاج بالمولد النبوى الشريف فى نادى المحليات
سوهاج – محمود مقبول

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شهد اللواء عصام الدين الليثى سكرتير عام محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، نيابة عن محافظ سوهاج، احتفالية فرع ثقافة سوهاج بذكرى المولد النبوى الشريف، للعام الهجرى ١٤٤١هـ، بنادى المحليات بمدينة ناصر، بحضور جلال أبو الدهب مدير فرع ثقافة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالى المحافظة.

 

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وآيات من القرآن الكريم، تلاها فقرات فنية فى مدح رسول الأمة، قدمتها فرقة سوهاج للفنون الشعبية، تلاه عرض آخر لفرقة سوهاج القومية للآلات الشعبية، ثم عرض لمواهب من أبناء سوهاج فى الإنشاد الديني، وإلقاء الشعر، تلاه عرض لفرقة سوهاج للموسيقى العربية.

 

الجدير بالذكر أن نادى المحليات كان من أحد المشروعات المتعثرة بالمحافظة منذ إنشائه عام 1994 بسبب معوقات تتعلق بأعمال الكهرباء، وتم تطويره وتوفير كشك كهرباء وإنارة النادى بالكامل، هذا العام، حيث تم إنشاؤه على مساحة 1981 متر مربع بموقع متميز على النيل بمدينة ناصر، وذلك لخدمة العاملين بالإدارة المحلية والشعبيين وأسرهم، وتم إشهاره كنادى رياضي، ثقافي، اجتماعي، ترفيهي.

 

حفل الثقافة بالمولد النبوي (1)
حفل الثقافة بالمولد النبوي

 

حفل الثقافة بالمولد النبوي (2)
حفل الثقافة بالمولد النبوي 

 

حفل الثقافة بالمولد النبوي (3)
حفل الثقافة بالمولد النبوي

 

حفل الثقافة بالمولد النبوي (4)
حفل الثقافة بالمولد النبوي 

 

حفل الثقافة بالمولد النبوي (5)
حفل الثقافة بالمولد النبوي 

 

حفل الثقافة بالمولد النبوي (6)
حفل الثقافة بالمولد النبوي 

 

حفل الثقافة بالمولد النبوي (7)
حفل الثقافة بالمولد النبوي 

 


نادى المحليات

سوهاج

المولد النبوى

قصر ثقافة سوهاج

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