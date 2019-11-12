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صندوق مصر السيادى: مجمع التحرير سيعاد استغلاله كمقترح لفنادق أو مكاتب إدارية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:59 م
صندوق مصر السيادى: مجمع التحرير سيعاد استغلاله كمقترح لفنادق أو مكاتب إدارية مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي "ثراء"، أن مجمع التحرير ضمن الأصول التى سيعاد استغلالها مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المستثمرين سيقدمون عروضهم ورؤيتهم للاستغلال الأمثل كفنادق أو مكاتب إدارية، مؤكدا أن الصندوق سيكون متابع مع المستثمر للتأكد من الاستغلال الأمثل له خاصة وإنه موقع تراثى وحيوى .

 

وأكد سليمان، فى تصريحات صحفية عقب توقيع بروتوكولين تعاون بين صندوق مصر السيادى وقطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومى بمجلس الوزراء، أن الصندوق حصر ما يقرب من 30 موقعا لإعادة استغلاله

 

ولفت المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي "ثراء"، إلى أن الصندوق اختار مجموعة من القطاعات سواء فى السياحة والصناعة التى سيتم الترويج للاستثمار فيها .


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مصطفى مدبولى

مجمع التحرير

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