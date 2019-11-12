رئيس الصندوق السيادى: تأسيس صندوق فرعى للاستثمار فى الآثار واستغلال المناطق الأثرية

كتب : أحمد يعقوب - عبد الحليم سالم - هبة السيد - مدحت عادل - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد .. تصوير : حسين طلال - كريم عبد العزيز

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عزم الصندوق تأسيس صندوق فرعي للاستثمار في قطاع الآثار، لما يتمتع به هذا القطاع من فرص متاحة حاليا، علما بأن الاستثمار في هذا القطاع متوقف منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال أيمن سليمان، خلال كلمته بجلسة الاستثمار بقمة مصر الاقتصادية الأولى اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الآثار تعطي الصندوق حق انتفاع لبعض المناطق الأثرية، وهو ما يسمح بدخول فئات مختلفة من المستثمرين، مشيرا إلى أنه من المقرر أيضا تأسيس صندوق فرعي للاستثمار في القطاع الصناعي، إلى جانب صندوق آخر للاستثمار قطاع الطاقة المتجددة، لما يتمتع به بفرص كبيرة خاصة مع توافر فرص تصدير الطاقة للخارج.

واعتبر سليمان، أن العامين المقبلين سيشهد فرص كبيرة للاستثمار، في ظل التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة الحالية التي تتراجع، لافتا إلى أن سوق رأس المال كان تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع تقييم الشركات وبالتالي فرص أكبر لدخول استثمارات بعد أن أثبت السوق جدواه الاقتصادية.

وأشار سليمان إلى توجه الدولة لخفض الانفاق الحكومي على الاستثمار، وترك المجال للمستثمر المحلي الذي يعتبر البطل الذي صمد خلال الفترة الماضية وحقق نجاحات كبيرة، وهو أيضا يعطي المثل للمستثمر الأجنبي ويشجعه على الاستثمار في مصر.