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صرف تعويضات لـ 4 مزارعين بشمال سيناء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:36 م
صرف تعويضات لـ 4 مزارعين بشمال سيناء محافظة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أسماء 4 مزارعين تقرر صرف تعويضات لهم على خسائر لحقت بمزارعهم الكائنة فى نطاق مركز رفح بمنطقة شرق المطلة وهم "محمود محمد سالمان ، صابر سلمى سلام ، محمد سلمى سلام ، فتحى محمد سالمان" .

يذكر أن مديرية الزراعة بشمال سيناء تواصل تباعا إعلان دفعات أسماء المستحقين لصرف التعويضات من المزارعين الذين سبق وتقدموا بملفات تثبت تعرض زراعاتهم للخسائر نتيجة أحداث سيناء .

وسبق وأعلنت مديرية الزراعة ومحافظة شمال سيناء، أسماء مزارعين تضررت مزارعهم وتقرر صرف تعويضات لهم فى نطاق مناطق مركز الشيخ زويد ومناطق ساحل مركز رفح، فيما تقوم مديرية زراعة شمال سيناء يتلقى طلبات المضارين وأعادة فحصها من لجان فنية مختصة بالحصر وتقدير الأضرار وقيمة التعويض عن المزروعات من أشجار الزيتون والفواكه وغيرها بمعرفة المهندسين الزراعيين من الإدارات والوحدات الزراعية التابعة لكل موقع شكوى .

وتقوم بنشر وإعلان اسماء المزارعين بوابة محافظة شمال سيناء الإليكترونية بعد إقرار محافظ شمال سيناء لها والتصديق على الإعلان عنها .

 

 


محافظة شمال سيناء

مديرية الزراعة بشمال سيناء

صرف تعويضات للمزارعين

مركز رفح

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