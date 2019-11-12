صحة أسوان: الكشف المجانى على 1965 مواطن بنصر النوبة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة نظمت قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية خريت 1 بمركز نصر النوبة، واستمرت القافلة لمدة يومين، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، بأن أعمال القافلة أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 1965 مواطن ومواطنة، بالإضافة لإجراء عدد من الفحص والتحاليل الطبية، وعقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 440 سيدة بالمكان.

وأشار الدكتور حنفى، إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة, بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان, والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.



بيانات المرضى



تخصصات الأطفال



جانب من القافلة الطبية



صرف الأدوية



قياس الضغط والسكر