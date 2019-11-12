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صحة أسوان: الكشف المجانى على 1965 مواطن بنصر النوبة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:23 م
صحة أسوان: الكشف المجانى على 1965 مواطن بنصر النوبة الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية بقرية خريت
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة نظمت قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية خريت 1 بمركز نصر النوبة، واستمرت القافلة لمدة يومين، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، بأن أعمال القافلة أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 1965 مواطن ومواطنة، بالإضافة لإجراء عدد من الفحص والتحاليل الطبية، وعقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 440 سيدة بالمكان.

وأشار الدكتور حنفى، إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة, بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان, والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.

بيانات المرضى
بيانات المرضى

 

تخصصات الأطفال
تخصصات الأطفال

 

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

 

صرف الأدوية
صرف الأدوية

 

قياس الضغط والسكر
قياس الضغط والسكر

 

مدخل بيانات
مدخل بيانات

 

 


صحة اسوان

قافلة طبية

قرية خريت

مركز نصر النوبة

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