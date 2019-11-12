شعبة الأدوات الصحية تدعو منتسبيها للاستفادة من مشروع التأمين على الحياة والممتلكات

كتب أحمد حمادة

دعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، منتسبيها تجار ومستوردي الأدوات الصحية والسباكة، إلى الاستفادة من بروتوكول التعاون الذي وقعته غرفة القاهرة مع شركة الدلتا للتأمين.

وأوضح فوزي عبدالجليل رئيس الشعبة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن وثيقة التأمين تعد واحدة من أفضل الأنظمة التي يمكن أن يستفيد منها تجار القاهرة وأسرهم، فمن خلالها يمكن للتجار التأمين على حياتهم وممتلكاتهم كاملة مقابل 120 جنيها فقط سنويا.

ومن جانبه، أوضح المهندس متى بشاي النائب الأول لرئيس الشعبة، أن التأمين على الحياة، مقابل 60 جنيها بدون كشف طبي، وتتمتع هذه الوثيقة بمميزات عدة.

وأشار بشاى، إلى أن مميزات وثيقة التأمين على الحياة، تتمثل في صرف 100 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم الناتج عن الحادث، وصرف 100 ألف جنيه في حالة العجز الجزئي المستديم حسب نسبة العجز، وكذلك صرف 500 جنيه مصاريف طبية ناتجة عن الحادث، وصرف 300 جنيه قيمة أجهزة تعويضية ناتجة عن الحادث، وصرف 300 جنيه مصاريف جنازة ناتجة عن الحادث.

وقال هيثم السميح النائب الثاني للشعبة، إن الشق الثاني لوثيقة التأمين يتمثل في التأمين على الممتلكات، مقابل 60 جنيها، وتتمتع هذه الوثيقة بتأمين 100 ألف جنيه ومضاعفاتها وتشمل الأخطار الآتية، (الحريق، الصاعقة، انفجار مواسير المياه، طفح الخزانات، سقوط الطائرات أو أشياء منها الشغب، الاضطربات الأهلية والمالية).

وأشار أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية، إلى أن المستندات المطلوبة هي: صورة الرقم القومي، وصورة من السجل التجاري، وصورة من إيصال السداد، وتقدم هذه المستندات بغرفة القاهرة التجارية، مشيرا إلى أن الشعبة ستستقبل طلبات تجار الأدوات الصحية على صفحة الفيسبوك الخاصة بالشعبة