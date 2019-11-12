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شاهد..لحظة القبض على "ابن لادن" بمساعدة الأفيال وطائرة مسيرة فى الهند

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:28 م
شاهد..لحظة القبض على "ابن لادن" بمساعدة الأفيال وطائرة مسيرة فى الهند القبض على الفيل ابن لادن
وكالات

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أعلنت السلطات الهندية، إلقاء القبض على الفيل "بن لادن" الذي قتل 5 أشخاص، بعد مطاردة واسعة.
 
وطارد مسؤولون في هيئة حماية الثروة الحيوانية الفيل المسمى على اسم أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، لمدة أيام في الغابة.
 
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 مواطنو القرية يتجمعون عقب وفاة عدد منهم بينهم سيدات 
ونقلت وكالة سبوتنك الروسية لجظة القبض على بن لادن الذى استعانت فيه السلطات بطائرات مسيرة وفيلة مروضة، حيث قال مسؤول: "نفذنا المرحلة الأخيرة باستخدام سهمين مخدرين للتمكن من إلقاء القبض على الفيل"، مضيفا: "سيتم نقله إلى غابة غير قريبة من منطقة سكنية".
 
وقتل الفيل خمسة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات.
 
 
وخلال السنوات الخمس الأخيرة،  قتل نحو 2300 شخص بسبب الفيلة في الهند، وفقا لما أوضحته الإحصاءات الرسمية، فيما قتل 700 فيل منذ 2011.

وسمم سكان فيلة أو عمدوا إلى قتلها بالرصاص، فيما نفقت أخرى صعقا بالتيار الكهربائي باصطدامها بحواجز كهربائية أو عند عبورها خطوط السكك الحديد خلال تنقلها.

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 الفيل وسط الغابة قبل القبض عليه 

 


الهند

ابن لادن

الفيل

فيل ابن لادن

حماية الثروة الحيوانيه

تنظيم القاعدة

غابة

فيل

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