سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد الحركة المرورية بمحور الـ"na" من وإلى التجمع الخامس

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:18 م
شاهد الحركة المرورية بمحور الـ"na" من وإلى التجمع الخامس طريق ana
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد محور المشير طنطاوى، وطريق الـ"

NA

  بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما ظهر انسياب فى الحركة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وانتظمت حركة السيارات الكوبرى الجديد المؤدى إلى كوبرى أكتوبر ومدينة نصر، و أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.


ازدحام مروري

محور المشير طنطاوى

طريق na

الحالة المرورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة