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فيديو.. انسياب مرورى بمحور الـ"na" من وإلى التجمع الخامس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:04 م
فيديو.. انسياب مرورى بمحور الـ"na" من وإلى التجمع الخامس محور المشير
كتبت أمنية الموجى

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شهد محور المشير طنطاوى، وطريق الـ"NA بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حالة من السيولة المرورية، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما ظهر انسياب فى الحركة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وانتظمت حركة السيارات الكوبرى الجديد المؤدى إلى كوبرى أكتوبر ومدينة نصر، و أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.


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