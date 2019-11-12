شاهد.. احتفالات الأقباط بـ"زفة أيقونة الشهيد" لدير مارجرجس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، فعاليات الانطلاق الرسمى لمولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غربى المحافظة، وذلك بمشاركة الآلاف من أبناء الكنيسة ولمدة 7 أيام تنتهى فى يوم 17 نوفمبر الجارى، بخروج زفة أيقونة الشهيد العظيم مارجرجس الرزيقات يتقدمها قيادات الاحتفالات من القساوسة بالدير.

وخرجت الزفة بمشاركة الآلاف من أبناء الكنيسة فى غربى محافظة الأقصر، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال مديرية أمن الأقصر والحماية المدنية لتحقيق أفضل خدمات لتأمين المحتفلين بالمولد السنوي، وتقدم الزفة التى خرجت من الدير وجابت المنطقة المحيطة به كل من نيافة الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ومسئول احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات بأرمنت، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعها، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والقمص توماس الرزيقى المشرف على دير مار جرجس بالرزيقات.

ومن المقرر أن تشهد احتفالات الأيام السبعة بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، فعاليات "الزفة" و"طواف الشمامسة" بصورة يومية فى تمام الساعة 2 ظهراً، كما تقرر أن تقوم الليلة الختامية للاحتفالات يوم السبت 16 نوفمبر مساء فى قلب الدير بحضور الآلاف من المحبين من شعب الكنيسة، وتشهد فعاليات المولد طوال الأيام السبعة تقديم الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة و الأساقفة والآباء الكهنة داخل الدير.

وكان قد انطلق بمنطقة دير مارجرجس بجبل الرزيقات "أتوبيس التأمين الصحى الشامل" فى أعمال توعية المواطنين وتسجيلهم بالمشروع الجديد لوزارة الصحة برعاية رئاسة الجمهورية، والذى بدأ عمله بمحافظة الأقصر ضمن الحملة الإعلامية الثانية للتوعية والتسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى انفردت به محافظة الأقصر كأول محافظة فى الصعيد للتشغيل التجريبى بها، وقام الفريق الشبابى المشارك فى أتوبيس الدعاية للتأمين الصحى الشامل، بتوزيع لافتات وأوراق التوعية للمواطنين المتوافدين على منطقة دير مارجرجس بجبل الرزيقات والمحتفلين بالمولد السنوى للشهيد العظيم مارجرجس غربى محافظة الأقصر، حيث قامت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بناء على تعليمات الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة ومسئول عام مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بالتنسيق مع مسئول صحة الأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، بإيفاد أتوبيس دعاية ثنائى الدور ليجوب أنحاء المحافظة لمدة شهر كامل، يقوم خلالها من خلال فريق مدرب ومنظم على توعية كافة المواطنين بنظام التأمين الشامل، ومساعدة الراغبين منهم على التسجيل أو توجيههم لمكان التسجيل الأقرب لهم.

جدير بالذكر، أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات يستمر من 11 إلى 17 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ويشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابيه تحفة السائلين و دليل المتحف القبطى.

احتفالات الآلاف من الأقباط بـ"زفة أيقونة الشهيد" لدير مارجرجس بجبل الرزيقات



فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية لمولد الشهيد العظيم مارجرجس بالاقصر

أبناء الكنيسة يخرجون فى زفة أيقونة الشهيد مارجرجس غربى الاقصر

الاحتفالات مستمرة بصورة يومية حتى يوم 17 نوفمبر الجاري