صور.. التجهيزات الأمنية لاحتفالات "دير مارجرجس" بجبل الرزيقات غربى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

وضع رجال مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مدير الأمن، واللواء عصام ياسين حكمدار المديرية، الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين احتفالات دير "مارجرجس" بجبل الرزيقات التى ستقام فى الفترة من يوم الإثنين 11 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر المقبل فى قلب الدير بمشاركة الآلاف من الأقباط بالأقصر ومحافظات مصر المختلفة.

ووضعت مديرية أمن الأقصر خطتها المتكاملة لتأمين احتفالات مولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات، بالتنسيق بين كل من العميد شريف النحاس مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والعميد حسن الدين مأمور مركز شرطة أرمنت، والعميد محمد بسطاوى مفتش فرقة إسنا، والمقدم خالد الصعيدى وكيل إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والنقيب نادر العسكر، النقيب مصطفى مرعى، والنقيب حامد متولى، وأفراد أمن الحماية المدنية المرافقين لهم.

وشملت خطة أمن الأقصر لتأمين احتفالات الدير، انتشار موسع لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن الهامة والحيوية، والتمشيط المستمر والدورى عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، وذلك تحسباً لوجود أى أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير، وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد طارق محمد ألهم مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد حاتم حمدون نصر وكيل إدارة مرور الأقصر لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

كما ناشدت إدارة الحماية المدنية الدير والمواطنين فى حالة الاشتباه بأى جسم غريب، أو سيارة متروكة بمحيط الدير أو حقيبة مجهولة، سرعة إبلاغ رجال المفرقعات أو الاتصال على رقم (180)، حيث أن فريق من خبراء المفرقعات التابع لإدارة الحماية المدنية سيتوجه على الفور لفحص البلاغ، وتحديد ما إذا كان إيجابياً أو سلبياً.

جدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات يستمر من 10 إلى 16 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ويشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.



التجهيزات الأمنية لدير مارجرجس بجبل الرزيقات



التجهيزات الأمنية لدير مارجرجس بجبل الرزيقات