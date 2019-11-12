سكرتير محافظة شمال سيناء يستعرض موقف المشروعات الخدمية

شمال سيناء - محمد حسين

أكد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى مدينة العريش العاصمة فى مختلف القطاعات ( ومن بينها مشروع تطوير مدينة العريش ) فى مواعيدها المحددة، مشددا على اعادة الشىء لأصله للتيسير على المواطنين وسرعة انجاز الأعمال .

وأعلن سكرتير عام المحافظة فى لقائه مع مسئولى القطاعات المختلفة لعرض ما تم من انجازات على مستوى المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى مدينة العريش، أن هناك تنسيق مع مختلف الجهات وتتم مراجعة المشروعات المقرر تنفيذها للعمل على سرعة الانجاز وتيسير الأعمال بين الشركات والجهات العاملة فى تنفيذ المشروعات، وفى مقدمتها مشروع تطوير مدينة العريش والشبكة الجديدة للمياه .. حيث طالب مسئول كل قطاع وجهة بعرض الانجازات التى تمت من حيث نسبة التنفيذ وموعد الانتهاء من المشروعات .

ومن جانبه، عرض المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب موقف تنفيذ شبكة مياه العريش التى تتكلف 886 مليون جنيها وقيام عدد 4 شركات بتنفيذها من خلال 5 مناطق وتجمعات مختلفة .. مشيرا الى أنه تم الانتهاء من جميع توصيلات الشبكة الجديدة وتوصيلها الى المواطنين فى منطقة كرم أبو نجيلة بنسبة 100 % وفى منطقة المساعيد بنسبة 100 % للتوصيلات و 95 % لتوصيلات المواطنين، وأنه سيتم الانتهاء منها فى منتصف ديسمبر المقبل .. على أن يتم استكمال الأعمال فى باقى المناطق بالصفا والخزان وشرق الوادى ( الريسة وضاحية السلام والعبور وأبو صقل )، وسيتم اعادة الشىء لأصله قبل رصف الطرق .

وعرض المهندس حسام الدين عبد العزيز ممثل منطقة تعمير شمال سيناء موقف 4 عمارات جارى تجديدها فى المساعيد .. الى جانب طرح اقامة عدد 14 عمارة أخرى خلال العام الجارى، وهناك 4 عمارات أخرى تتم فى العام الجديد .

وأشار أحمد سلطان مدير شركة الغاز الى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى فى المساعيد بنسبة 80 %، وسيتم الانتهاء منها تزامنا مع شركة المياه منتصف الشهر المقبل .. على أن يتم الانتهاء من توصيل الغاز الى باقى مناطق المدينة تباعا .

وأشار ممثل منطقة التليفونات الى تركيب كبائن وعمل توسعات جديدة الى جانب التحديث الرقمى واستكمال التوصيلات فى باقى المناطق خلال 3 أسابيع، والانتهاء من تركيب الشبكات نهاية ديسمبر المقبل .

وأكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة مجددا على التزام جميع الجهات بمواعيد تنفيذ المشروعات المحددة واعادة الشىء لأصله .. طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .. مشيرا الى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة العريش تشمل تطوير 5 ميادين، وهى : الرفاعى والنصر والساعة وبنك القاهرة والعتلاوى .. الى جانب تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى .. علاوة على تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحرى .

ضم الاجتماع كل من ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب، أحمد سلطان مدير شركة الغاز، وممثلى منطقة تعمير اشمال سيناء ومسئولى التليفونات والصرف الصحى.