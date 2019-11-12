سقوط عاطلين سرقا توك توك بالإكراه من طفل بعد التعدى عليه بمطواه بالنزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين سرقوا توك توك بالإكراه من طفل بمنطقة النزهة ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة النزهة ، بتمكن من ضبط "م ا .س" 22 سنة عاطل ، و"ي. ب. ي" 26 سنة، عاطل ، أثناء استقلالهما دراجة بخارية " توك توك وبحوزتهما " 40 جنيه، 2 سلاح أبيض " مطواة ، كتر" .

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة، بحوزتهما اعترفا بسرقتها والمبلغ المالي كرهاً عن قائد الدراجة البخارية تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وتم التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه "ع. هـ" ، 16 سنة، سائق ، وباستدعائه تعرف على المتهمين ، وقرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية " توك توك " قيادته استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم فوجئ بقيامهما بإشهار الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا على الدراجة ومبلغ مالي 40 جنيه ولاذا بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم ، والعرض علي النيابة العامة.