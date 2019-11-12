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"سعر الذهب المتوقع خلال 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:00 ص
"سعر الذهب المتوقع خلال 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع توقعات سعر الذهب فى العام الجديد 2020، وكيف يتحدد سعر المعدن النفيس فى السوق المحلية، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية دنيا صلاح عبد الله، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.
 
 

أخبار الاقتصاد

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