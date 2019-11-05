سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:00 ص
أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش برنامج " بنكنوت "، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه، ومستقبل السعر خلال الفترة القادمة مع تحسن موارد العملة الصعبة، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية دنيا صلاح عبد الله، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.

أخبار الاقتصاد

أحمد يعقوب

برنامج بنكنوت

اقتصاد مصر

سعر الدولار

سعر الجنيه

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

"طفرة عملاقة".. 12 محطة لتحلية المياه بمحافظة البحر الأحمر

"طفرة عملاقة".. 12 محطة لتحلية المياه بمحافظة البحر الأحمر

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة