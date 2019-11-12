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"زراعة سوهاج": زراعة 200 ألف فدان بمحصول القمح فى 12 مركزًا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:00 ص
"زراعة سوهاج": زراعة 200 ألف فدان بمحصول القمح فى 12 مركزًا زراعة القمح أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قالت الدكتورة أمل اسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم استهداف زراعة 200 ألف فدان من محصول القمح بموسم 2019/2020، حيث بدأ المزراعون بالمحافظة فى زراعة المحصول فى 12 مركزًا بسوهاج.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير تقاوى والأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، وذلك لخدمة للمزارعين فى 12 مركز بالمحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم حصاد المحصول فى أبريل 2020، موضحة أنه تم زراعة عدد من المحاصيل الشتوية بالمحافظة وتوفير اللازم لها.

 

 

 


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القمح

سوهاج

وكيل الزراعة

المحاصيل الشتوية

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