وقالت بوكلونسكايا - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "أثبتت روسيا نفسها في السنوات الأخيرة باعتبارها المنصة الوحيدة للمفاوضات الناجحة من خلال وساطات الرئيس فلاديمير بوتين"، وأضافت "عندما يكون لدى جميع الأطراف رغبة في حل المشاكل بالسلام والوئام، أعتقد أن روسيا ستساعدهم بكل سرور فى هذا".

وكانت عضو مجلس الدوما إيلينا بانينا أعلنت - في وقت سابق - أن مشاركة روسيا في عملية التفاوض بين صربيا وكوسوفو يمكن أن تخرجهما من المأزق الحالى.

