رقم واتس لتلقي الشكاوى وتفعيل لجان الانضباط بمدارس الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وكيل الوزارة التربية والتعليم، بتشكيل مجموعة عمل وتخصيص رقم تليفون واتس، سيتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمى للمحافظة، وذلك لاستقبال وتلقى شكاوى أولياء الأمور وفحصها فوراً والعمل على إزالة أسباب الشكوى، للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ،وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بالمرور المفاجئ على المدارس، بنطاق المحافظة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية، وللتأكد من تواجد المعلمين والعاملين بمدارسهم والتزامهم بمواعيد العمل المحددة، وكذلك متابعة نسب حضور التلاميذ وتفعيل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين منهم بالحضور للمدرسة .

جاء ذلك خلال لقائه بمديرى الادارات التعليمية بالمحافظة بحضور اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، شدد فيه على إعداد قاعدة بيانات كاملة ومدققه، بعدد المدارس والفصول المدرسية وتوزيع المدرسين عليها لسد العجز فى بعض التخصصات، لتحقيق الاستفادة لأبنائنا الطلاب داخل الفصول المدرسية، مشدداً على ضرورة التواصل المستمر بين مديرى المدارس ومجالس الأمناء والآباء للمشاركة فى نجاح العملية التعليمية

معربا عن دهشته لما لمسه خلال زيارته الأخيرة والمفاجئة، لمتابعة المنشآت التعليمية التابعة لإدارة ديرب نجم، حيث تلاحظ له عدم الانضباط والتسيب داخل عدد من المدارس وغياب الإشراف على العملية التعليمية من قبل المسئولين وعدم انتظام الطلاب بالمدارس والتلاعب بسجل الحضور والانصراف، ليقرر المحافظ عزل مدير الإدارة التعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مديرى المدارس المقصرين، مؤكداً انه لن يسمح بتواجد مسئول مقصر فى عمله، وقال أبنائنا أمانه يجب أن نحافظ عليهم ونعمل لخدمتهم.