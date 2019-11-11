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محافظ الشرقية يوجه بتقديم الرعاية الصحية لحالتين يعانون من نزيف و سرطان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:27 م
محافظ الشرقية يوجه بتقديم الرعاية الصحية لحالتين يعانون من نزيف و سرطان لقاء محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدداً من المواطنين من مختلف قرى ومدن المحافظة للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة والعمل على حلها، بحضور ممثلى الجهات المعنية من مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان العام.

كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوقيع الكشف الطبى على أحد المواطنين والذى يعانى من نزيف مستمر نتيجة خلايا سرطانية وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة له ، كما وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتقديم مساعدة شهرية للمريض نظراً لظروفه المعيشية مع بحث إمكانية إتاحة فرصة عمل مناسبة له بالتنسيق مع وكيل وزارة القوى العاملة لتوفير حياة كريمة له ولتحمل أعباء المعيشة.

وخلال الإجتماع تقدمت إحدى السيدات بطلب للمحافظ تلتمس فيه مساعدتها لإستكمال علاج إبنتها المصابه بنزيف فى المخ وشق حنجرى ، ليكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مدير إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق لعرض حالة الطفلة على إستشارى أنف وأذن وحنجرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لها، و وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتقديم مساعدة مالية عاجلة لوالدة الطفلة تساعدها فى تحمل نفقات علاجها ، كلف المحافظ مدير إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام ببحث إمكانية إتاحة توفير سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لوالدة الطفلة تلبية لرغبتها ونظراً لظروفها المعيشية الصعبة .

وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ قرار الإيقاف الكلى الصادرة لإحدى محطات الوقود الملاصقة لمنزل أحد المواطنين بمدينة الزقازيق ، لرفع الضرر عن المنزل بعد أن تسببت المحطة فى تصدعات وشروخ بالمنزل نتيجة تسرب مواد بترولية.

وحرصاً منه على مساعدة الأسر الأقل دخلاَ وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسرعة إستخراج معاش تكافل وكرامة لسيدة مطلقة ولديها 5 أبناء جميعهم فى مراحل التعليم المختلفة وتقديم مساعدة شهرية للأسرة لتعينها على قضاء متطلبات الحياة.

و أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم من كل أسبوع لإستقبال وحل مشاكل المواطنين، ومتابعة كافة المشروعات المنفذة فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة ليشعر المواطن بحجم ماتقدمه الدولة من إنجازات فى مختلف القطاعات.

و فى نهاية الاجتماع تفقد المحافظ إدارات الديوان العام لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف ، التقى بموظفى الديوان  للإطمئنان على انتظام سير العمل وللتعرف على الخطط والمقترحات التى تهدف إلى تطوير الأداء ، وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذى والعاملين بالمحافظة ، هم المحور الرئيسى فى تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

 

 

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