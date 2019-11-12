سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء السودان: نتطلع لعلاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:00 ص
رئيس وزراء السودان: نتطلع لعلاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى عبد الله حمدوك رئيس مجلس وزراء السودان
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس وزراء السودان، عن تطلع حكومته لعلاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى تقوم على الفهم المشترك وتبادل المنافع.

وطالب لدى مخاطبته الاجتماع المشترك للبرلمان الأوروبى فى مقره  ببروكسل مساء الاثنين، الاتحاد بدعم مفاوضات السلام الجارية وتمويل التنمية، ودعم الاقتصاد عبر الإستثمار في قطاع الخدمات والطرق والنفط  والمعادن، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتطرق حمدوك  لأولويات الفترة الانتقالية العشرة ، مشيراً إلى جملة من التحديات على رأسها محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، ورد الحقوق وتحقيق السلام، ومعالجة موضوع الديون ، وتمويل مشروعات الفترة الانتقالية ، مؤكداً أن إدراج السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب من أكبر التحديات.

وأبدى تفاؤلاً كبيراً  بنجاح السودان في تجاوز هذه المرحلة، حتى يصبح نموذجاً على المستوى الإفريقي والعربي.

 من جانبهم أكد رئيس وأعضاء البرلمان الأوربى استعدادهم لدعم برامج الفترة الانتقالية، حتى يجتاز السودان هذه المرحلة.

 


السودان

رئيس وزراء السودان

الاتحاد الاوروبى

البرلمان الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الاقتصادية الأولى

بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة