رئيس وزراء السودان: نتطلع لعلاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى

وكالات الأنباء

عبر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس وزراء السودان، عن تطلع حكومته لعلاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى تقوم على الفهم المشترك وتبادل المنافع.

وطالب لدى مخاطبته الاجتماع المشترك للبرلمان الأوروبى فى مقره ببروكسل مساء الاثنين، الاتحاد بدعم مفاوضات السلام الجارية وتمويل التنمية، ودعم الاقتصاد عبر الإستثمار في قطاع الخدمات والطرق والنفط والمعادن، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتطرق حمدوك لأولويات الفترة الانتقالية العشرة ، مشيراً إلى جملة من التحديات على رأسها محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، ورد الحقوق وتحقيق السلام، ومعالجة موضوع الديون ، وتمويل مشروعات الفترة الانتقالية ، مؤكداً أن إدراج السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب من أكبر التحديات.

وأبدى تفاؤلاً كبيراً بنجاح السودان في تجاوز هذه المرحلة، حتى يصبح نموذجاً على المستوى الإفريقي والعربي.

من جانبهم أكد رئيس وأعضاء البرلمان الأوربى استعدادهم لدعم برامج الفترة الانتقالية، حتى يجتاز السودان هذه المرحلة.