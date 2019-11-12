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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:39 م
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لترتيب أولويات العمل..

رئيس "مياه المنوفية" يجتمع برؤساء الأفرع ومسئولى السلامة والصحة المهنية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:25 م
رئيس "مياه المنوفية" يجتمع برؤساء الأفرع ومسئولى السلامة والصحة المهنية رئيس "مياه المنوفية" يجتمع برؤساء الأفرع ومسئولى السلامة والصحة المهنية
المنوفية - محمد فتحى

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عقد اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالمنوفية اجتماعا، رؤساء الافرع ومسئولى السلامة والصحة المهنية بالأفرع بحضور المهندس سمير منصور رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس سعيد خليل رئيس قطاع الدعم الفنى.

 

وأكد نجيب، أن مهمة السلامة والصحة المهنية مرتبطة بالعمل داخل الشركة وخارجها ومن ثم لابد من تكاتف جميع الادارات مع رؤساء الافرع لترتيب أولويات العمل ونبه على مسئولى السلامة والصحة المهنية بضرورة التواصل يوميا مع الخط الساخن 125 لمعرفة الأعطال الموجودة والقيام بدورهم بتأمين بيئة العمل والتأكد من توافر ( الاقماع - الأشرطة - اللوحات الإرشادية) حفاظا على الأفراد والممتلكات والبيئة المحيطة.

 

وطالب بضرورة عقد اجتماعات دورية لمسئولى شبكات المياه والصرف والعمال للتأكيد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع مطابق الصرف الصحى وتأمين بيئة العمل.

 

وشدد على ضرورة قيام مديرى السلامة والصحة المهنية بالأفرع بمتابعة العمال ميدانيا أثناء إصلاح الأعطال والتأكد من استخدامهم لأدوات السلامة والصحة المهنية.

 

ووجه بضرورة وضع خطة لصيانة وتغيير المحابس باعتبارها أولى مهمات السلامة والصحة المهنية بهدف السيطرة على المدة التى يتم فيها إنهاء أعطال المياه.

 

وأعطى تعليماته بضرورة قيام كل فرد بمهام عمله على أكمل وجه لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

 

وفى نهاية الاجتماع قدم التهنئة للمهندس محمد أبو زيد رئيس فرع قويسنا لحصول محطة معالجة ميت بره على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T. S. M مطالبا الجميع بضرورة بذل الجهد للحفاظ على كون الشركة فى مقدمة الشركات المتميزة .


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