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رئيس قطاع الشئون الخارجية بفودافون: شركات المحمول قادرة على تنفيذ خطط التحول الرقمى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:58 م
رئيس قطاع الشئون الخارجية بفودافون: شركات المحمول قادرة على تنفيذ خطط التحول الرقمى مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبه السيد ومدحت عادل وأحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد.. تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

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أكد أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، قدرة شركات المحمول على تنفيذ خطط التحول الرقمى فى مصر، وذلك بعد نجاحها فى الوصول بخدمات المحمول إلى 100% من المواطنين فى مصر، حتى استطاع المواطن البسيط التعامل مع خدمات المحمول ومختلف الخدمات التى يقدمها، وهذا مؤشر جيد لكل من يرغب فى الإسراع فى التحول الرقمى اعتماداً على الموبايل.

وأضاف عصام، خلال كلملته بأعمال الجلسة الثانية بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "مصر فى عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص"، أن شركات المحمول لديها بنية تحتية تستطيع تقديم خدمات التحول الرقمى، إذ لديها أبراج تتلقى البيانات وتنقلها عبر كابلات الألياف الضوئية-التى تنفذها المصرية للاتصالات حالياً- لأبراج مختلفة.

 


ايمن عصام

فودافون

التحول الرقمى

قمة مصر الاقتصادية

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