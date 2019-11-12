رئيس حزب الخضر: تشكيل الحكومة الجديدة فى النمسا يحتاج لبعض الوقت

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قال رئيس حزب الخضر النمساوى فيرنر كوجلر، إن المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة فى ائتلاف بين حزبى الشعب والخضر ستستغرق وقتًا أطول من المتوقع، مشيرا إلى أنه لا مبرر لربط بدء عمل الحكومة الجديدة بعطلة عيد الميلاد.

وأضاف كوجلر، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الخبراء، والتى تدير شئون البلاد حاليا بشكل مؤقت، تحظى بشعبية كبيرة ولا مبرر للتعجل بإنهاء مهمتها بتشكيل حكومة جديدة بشكل سريع، لافتا إلى أن أداء المستشارة الفيدرالية الحالية بريجيته بيرلاين جيد للغاية.

وطالب بعدم المقارنة بين الحكومة الجديدة بين حزبى الشعب والخضر، وبين الحكومة السابقة والمكونة من حزبى الشعب والحرية، منوها إلى أن الحكومة السابقة كان برنامج الحزبين الانتخابى فيها متطابقًا تقريبًا، بينما الوضع مختلف فى الحكومة الجديدة وهناك تباين فى مواقف الحزبين.

وحول مباحثاته مع رئيس الحكومة المكلف، سباستيان كورتس، قال كوجلر إنهما يحتاجان إلى الاتفاق على خريطة طريق وعلى هيكل المحادثات.

وكان حزب الخضر، قد وافق فى اجتماع هيئته العليا يوم الأحد الماضى، على الانضمام للائتلاف الحكومى مع حزب الشعب، رغم تباين رؤى الحزبين تجاه عدد من القضايا الهامة خاصة التنمية وتغير المناخ.