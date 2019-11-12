رئيس جامعة القناة: الرعاية الصحية للعاملين من ضمن أولوياتنا

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن الاهتمام بصحة أفراد الجهاز الإدارى بالجامعة تعد ضمن أولويات إدارة الجامعة، وأن الجامعة حريصة على الاهتمام بالرعاية الصحية للعاملين بها فى ظل تطوير أداء العمل والوصول إلى أعلى معدلات الإتقان وجودة العمل.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة للحملة الطبية لمسح مرض السكرى والتوعية ضد مخاطره، رافقه خلالها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، والدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب .

ونظم الحملة المستشفى التخصصى إحتفالا باليوم العالمى للسكر تحت عنوان أعرف سكرك وأضبطه، والحملة مجانية للكشف عن أمراض السكر.

وقد حرص خلالها العاملين بالجامعة على إجراء التحاليل الطبية والكشف الباطنى وقياس الضغط،وأشرف على تنظيم الحملة إدارة رعاية العاملين وإدارة خدمة المواطنين بالجامعة.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس،أن تطوير البنية التحتية داخل المعامل بالكليات العملية هى بداية الانطلاق نحو تطوير البحث العلمى والنهوض بالعملية التعليمية.

وكان رئيس الجامعة قد قام بجولة تفقد من خلالها معامل كلية الطب وتابع تطويرها وتجهيزاتها، ورافق رئيس الجامعة فى الجولة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب.

وتفقد رئيس الجامعة المعامل الخاصة بالأقسام بمبنى المعامل بعد أعمال التجديد والتطوير التى شهدها المبنى، هذا وقد قام رئيس الجامعة على هامش تلك الزيارة بتفقد مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية" 2" الذى يجرى العمل به على قدم وساق للإنتهاء من أعمال البناء والتجهيز اللازم فى أسرع وقت ممكن.

كما حرص رئيس الجامعة على متابعة آخر أعمال المرحلة الثالثة لمسار الدراجات، والذى يبدأ من بوابة كلية الصيدلة حتى كلية التربية وأطمئن على سير العمل به.