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صور.. رئيس جامعة القناة: بدء الأنشطة الثقافية والرياضية للمدن الجامعية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:09 م
صور.. رئيس جامعة القناة: بدء الأنشطة الثقافية والرياضية للمدن الجامعية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس على أن الأنشطة داخل المدن الطلابية تحصل على كامل الدعم من إدارة الجامعة.

و قرر رئيس الجامعة إقامة مجموعة من الندوات الثقافية ومسابقة تحفيظ القرآن إلى جانب دوري لكره القدم واليد بالإضافة إلى عرض بعض الأفلام، كما قرر رئيس الجامعة بدء هذه الأنشطة بدوره تنس طاوله بجوائز مدعمه من إدارة الجامعة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها اليوم الاثنين والتى شملت المدن الجامعية للطلبة والطالبات ومتابعة المرحلة الثالثة  لمسارالدراجات ومقر الجامعة القديمة.

وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على الإستماع لآراء الطلاب عن الخدمات المقدمة داخل الكافيتريات ،مؤكدا على تقديم خدمات عالية الجودة وبأسعار مناسبة للطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة سير العمل داخل المبنى المخصص لكلية العلاج الطبيعي ومبنى قاعات كلية التربية الرياضية وقرر البدء فى تجهيز بساط للمصارعة والجودو، والتايكوندو، والكاراتيه، وقرر رئيس الجامعة عمل مدرجات بمحيط الملعب ومقصورة رئيسية للمشجعين. 

كما تابع الدكتورطارق رحمى ما تم إنجازه بسورالجامعة الخلفي الخاص بملاعب التى يتم تجديدها والتابعة لكلية التربيه، كما تفقد المبنى الإداري الجديد بمدينة الطالبات ويضم دورين يشمل مخازن ومكاتب إدارية وقاعة لاستقبال الزوار إلى جانب متابعة أعمال إضافة دورات مياه خارجية للمبنى ب.

1-جانب من الجولة
جانب من الجولة
 
2-رئيس الجامعة مع الطلاب
رئيس الجامعة مع الطلاب
 
3- المدينة الجامعية
المدينة الجامعية
 
4- انشطة للطلاب داخل المدن الجامعية
انشطة للطلاب داخل المدن الجامعية
 
5- الدكتور رحمى يتابع الانشطة الطلابية
الدكتور رحمى يتابع الانشطة الطلابية
 
6- رئيس الجامعة داخل مطبخ المدينة
رئيس الجامعة داخل مطبخ المدينة

 


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