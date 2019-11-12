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لتأثيره فى ترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال..

رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة ملف الإفراج الجمركى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:55 م
رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة ملف الإفراج الجمركى مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ القرارات الصادرة عن الإجتماع السابق الخاص بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة الإقتصادية لقناة السويس، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق تقدم فى ملف تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ المصرية والذي يؤثر في ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال، موجها بعقد اجتماع دوري كل أسبوعين لمتابعة هذا الملف المهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه عرض في وقت سابق عدداً من الإجراءات على رئيس الوزراء لتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركى، كانت تتضمن حوالى 17 بنداً، تم الانتهاء من تنفيذ عدد منها، وجارٍ العمل لاستكمال باقى البنود التى ستحدث نقلة فى هذا الملف.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إتخاذه نحو تنفيذ القرارات الصادرة عن الإجتماع الخاص بتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، حيث تمت الإشارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بعمليات فحص البضائع بشأن تجهيز مواقع الفحص وتحديد مواقع الساحات المطلوب تجهيز أماكن بها، حيث تم البدء فى توفير الاحتياجات اللازمة بالموانئ، ففيما يخص ميناءي الاسكندرية والدخيلة تم تحديد عدد 4 مواقع بميناء الإسكندرية وهى ساحة شركة الحاويات الوطنية، وساحة شركة الحاويات الدولية،  وساحة المفروزة، ومجمع الساحات بالقرب من رصيف 40 وعدد 3 مواقع بميناء الدخيلة وساحة شركة الحاويات الوطنية، وساحة شركة الحاويات الدولية، ومجمع الساحات بمنطقة أرصفة الحبوب، وقد تم توريد الكرافانات اللازمة لجميع المواقع وجار الإنتهاء من التركيب وتوفير الأثاث اللازم.

وفيما يخص الربط الشبكي تم تنفيذ الربط الشبكي لجميع أماكن جهات الفحص.

 

وفيما يتلعق بموانيء البحر الأحمر تجري عمليات الفحص بساحات الصادر والوارد بالموانى التابعة لهيئة موانى البحر الأحمر (نويبع – سفاجا) وجميع هذه الساحات يتوافر بها مكاتب لكل المعنيين بعمليات الفحص ومجهزة لتنفيذ المطلوب.

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الافراج الجمركى

البحر الاحمر

ممارسة الاعمال

مجلس الوزراء

اخبار مصر

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