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رئيس الوزراء يتابع اليوم إجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية وتيسير الإفراج الجمركى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:32 ص
رئيس الوزراء يتابع اليوم إجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية وتيسير الإفراج الجمركى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع لمتابعة اجراءات الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد فى إجتماع مسبق حرصه على متابعة الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بشكل دوريّ، وذلك بشكل عام سواء من حيث الوقوف على أعمال الإنشاءات، أو بالنسبة لعملية نقل الموظفين، وإدارة الحي الحكومي بعد الانتقال إليه، والتعرف على الجهود المبذولة بشأن الميكنة والتحوّل الرقمي في المباني الحكومية، ويعقب ذلك ترأس الدكتور مصطفى مدبولى إجتماع لمتابعة اجراءات تيسير الافراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ.
 
وفى هذا الصدد كان رئيس الوزراء قد أكد مؤخرا أن الحكومة لديها إصرار شديد على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية هذا العام، مؤكداً أن كافة الأطراف متوافقة على أهمية تخطى كل التحديات، وإحراز تقدم ملموس في هذا الملف، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أى جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع.
 
 

الانتقال للعاصمة

الافراج الجمركى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اخبار مصر

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