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رئيس الحكومة التونسية يسلم ماكرون رسالة من الرئيس قيس سعيد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:51 ص
رئيس الحكومة التونسية يسلم ماكرون رسالة من الرئيس قيس سعيد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
أ ش أ

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سلم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رسالة من الرئيس التونسى قيس سعيد. 
 
جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الحكومة التونسية، مع الرئيس الفرنسى بقصر الإليزية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس.
 
وذكرت رئاسة الوزراء التونسية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن الشاهد التقى أيضا بالوزير الأول الفرنسى إدوارد فيليب، بقصر ماتينيون بباريس، خلال زيارته لفرنسا؛ للمشاركة فى الدورة الثانية من المنتدى العالمى للسلام الذى ينطلق اليوم ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية.
 
ومن المقرر، أن يلقى الشاهد اليوم محاضرة، خلال مشاركته فى المنتدى، تتعلق بالتنمية وأهداف التنمية للجميع، بما فى ذلك الفئات الأكثر فقرا.
 
ويشارك رئيس الحكومة فى هذا المنتدى، إلى جانب أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، علاوة على عدد من الخبراء والشخصيات البارزة والمفكرين، بالإضافة إلى حوالى عشرين من قادة أكبر المنظمات الدولية.
 

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