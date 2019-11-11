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رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى فرنسا وإيطاليا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:15 م
رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى فرنسا وإيطاليا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
أ ش أ

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توجه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد محملا برسالة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
 
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان اليوم، أن الشاهد سيشارك أيضا فى منتدى السلام، الذى سيبدأ أعماله بالعاصمة الفرنسية غدا ولمدة يومين.
 
كما سيقوم الشاهد، بزيارة إلى إيطاليا غدا الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية محملا برسالة خطية إلى الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
 

تونس

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