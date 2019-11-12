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ذئب يهاجم قرية الشيخ على بقنا والأهالى يحنطوه.. صور

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:08 م
ذئب يهاجم قرية الشيخ على بقنا والأهالى يحنطوه.. صور الذئب الذى هجم على القرية
قنا - وائل محمد

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نجح أحد المواطنين بقنا فى أصطياد ذئب مفترس قرية الشيخ على شرق  التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا بعد أن فوجئ أهالي القرية بذئب مسعور يدخل المنازل وأصاب أشخاص من بينهم أطفال وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وقال أحمد صفوت أن الذئب كان هجم على القرية، وأصاب 5 من أقاربى أثناء محاولة الهروب منه، وتم مطاردة الذئب حتى اختبأ  بإحدى الأماكن المغلقة وقمت بالهجوم عليه أنا وإبنى عمى حتى لفظ أنفاسه، وبعد أن نجحنا فى قتله قمنا يتحنيطه ووضعة على واجهة المنزل.

 

1 الذئب بعد تحنيطه
1 الذئب بعد تحنيطه

 

2 عملية تحنيطه
2 عملية تحنيطه

 

3 الذئب الذى هجم على القرية
3 الذئب الذى هجم على القرية

 

 


قنا اليوم

قرية الشيخ على

محافظة قنا

ذئب مفترس

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