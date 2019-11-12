ذئب يهاجم قرية الشيخ على بقنا والأهالى يحنطوه.. صور

وقال أحمد صفوت أن الذئب كان هجم على القرية، وأصاب 5 من أقاربى أثناء محاولة الهروب منه، وتم مطاردة الذئب حتى اختبأ بإحدى الأماكن المغلقة وقمت بالهجوم عليه أنا وإبنى عمى حتى لفظ أنفاسه، وبعد أن نجحنا فى قتله قمنا يتحنيطه ووضعة على واجهة المنزل.



1 الذئب بعد تحنيطه



2 عملية تحنيطه