حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

كتبت أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.