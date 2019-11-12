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حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:29 م
حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى

المواد المخدرة

، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأو لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.

 


حبس 4 متهمين

تشكيل عصابي

تجارة المخدرات

غسل الاموال

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