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حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:28 م
حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى

تمويلات بغرض الإرهاب

، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

المتهمون المحبوسون احتياطيا بالقضية، كل من: عبد الله جمعة، وأحمد قناوي، ومحمد سمير، ومحمد طه، نسبت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


حبس 4 متهمين

انضمام لجماعة

نشر أخبار كاذبة

تلقى تمويلات

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