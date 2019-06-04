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حبس متهمتين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:00 م
حبس متهمتين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس كلا من" مروة . م"، و"سمية . ن" 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

 

ونسبت النيابة للمتهمتين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


انضمام لجماعة إرهابية

حبس متهمتين جدد

خلية ابنة الشاطر

نيابة امن الدولة

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