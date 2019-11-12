حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات فى المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، و كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الاهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 50 جرام هيروين وحشيش و70 قرصا مخدرا واقتادتهم رجال المباحث إلى القسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة