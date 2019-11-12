حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات فى المرج

كتب ــ عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، و كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.