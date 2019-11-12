جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

الشرقية- فتحية الديب

مدينة العاشر من رمضان ، يبلغ مساحتها 400 كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالى 750 ألف نسمة، ويتردد عليها يوميا حوالى 500 ألف من العمالة التى تسكن خارج المدينة فهى تعادل فى مساحتها وعدد سكانها بعض المحافظات الأخرى الموجودة فى مصر، وشهدت المدينة مؤخرا طفرة في المشروعات المختلفة وإعادة تأهيل فى البنية التحتية سواء للمدينة القديمة أو المناطق الصناعية .

وقال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الأزمة الأخيرة التى شهدتها المدينة فترة سقوط الأمطار لم تحدث منذ 40 عامًا، مما جعلهم يواصلون العمل بالليل والنهار لشفط المياه وفتح الشوارع وانتشال الكثير من السيارات التى غرقت فى المياه والعمل على إيجاد طرق بديلة حتى يتمكن العمال من الوصول الى مصانعهم، أو العودة الى بيوتهم، موضحا أنه استعان بـ 14 لودر لانتشال السيارات الغارقة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ولم يغادر الشارع حتى انتهت الأزمة، وعقب انتهاء الأزمة أمر بعمل حصر ودراسة لنقاط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية بالمدينة ، وتم تكليف المختصين لسرعة رصد تلك التجمعات وربطها على شبكة الصرف الصحى الرئيسية عن طريق تركيب بلاعات مطر لمعظم التجمعات ووضع حلول للتجمعات البعيدة عن شبكة الصرف الصحى والمرور الدورى على جميع أنحاء المدينة للتأكد من صلاحية بلاعات المطر، وأنها تعمل بشكل جيد حفاظا على أرواح المواطنين، ومن أجل وضع حلول وقائية خوفا من تعرض المدينة للسيول وتعرض حياة المواطنين للخطر مرة أخرى، موضحا أنه كلف أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل الدراسة اللازمة فى هذا الأمر وإعداد التقرير اللازم لتأمين المدينة والمناطق الصناعية من خطر السيول وهطول الأمطار.

وفى مجال القضاء على مشاكل المياه ومعاناة المصانع، وكثرة الشكوى من ضعفها، أكد رئيس الجهاز، أنه عمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، فقد تم إعادة تأهيل خط المياه الرئيسي المتهالك بقطر 400 مم الى قطر 600مم، وذلك للقضاء على ضعف المياه فى منطقتي A1وA6 الصناعيتين بالمنطقة الصناعية الثالثة وللحد من الشكاوى الواردة عن انقطاع المياه المتكرر نظرا لتهالك الخط، وتم تكليف شركات صيانة الكهرباء بتكثيف المرور الدورى على أعمدة الانارة العامة بكافة أنحاء المدينة، وذلك لمنع أى مخاطر قد تحدث وإعادة تركيب أبواب الاعمدة التى تم سرقتها أو اتلافها من قبل مجهولين وإعادة العزل للأعمدة ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بشبكة الإنارة العامة والتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح المواطنين.

وفى مجال أعمال المرافق للمصانع والأراضى الجديدة، قال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه تم الانتهاء من توصيل المرافق بالأراضى والمصانع الجديدة لعدد 1500 مصنع بمساحة 6 ملايين متر مربع، وجارى تنفيذ المرافق من مياه وصرف وصحى وخلافه لـ350 مصنعا ليصبح الإجمالي 1850 مصنعا بتكلفة اجمالية أكثر من مليار جنيه، موضحا أن هذه الانشاءات تعتبر بمثابة مدينة صناعية جديدة تضاف إلى حجم الانشاءات والمصانع الموجودة فى المدينة القديمة، موضحا أنه الآن يتم عمل شريان جديد يربط طريق الروبيكى بالمنطقة الصناعية الثالثة بعرض 50 مترا وبطول 6 كيلو متر، وجارى تطوير طريق الروبيكى الذى يربط بين الإسماعيلية والسويس، حيث يبدأ من أول الكوبرى بالكيلو 51 عند إحدى المولات الكبيرة بالمنطقة وحتى مدينة بدر ويصبح كل اتجاه ست حارات لخدمة المناطق الصناعية وهذا الطريق أشبه بالطريق الإقليمي والدولى .

وتابع المهندس خالد شاهين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة رفع مياه فى منطقة المطورين حتى تم القضاء على ما تبقى من مشاكل ضعف المياه فى المنطقة الصناعية وجارى انشاء محطة كهرباء جديدة لتواكب التوسعات التى تمت لتغطية الزيادة فى القدرة الكهربائية المطلوبة لهذه المصانع، وقام الجهاز بتنفيذ مجمعات صناعية نالت استحسان القيادة السياسية ولهذا الأمر فقد تم تكليف جهاز مدينة العاشر من رمضان بتنفيذ مجمعات صناعية فى منطقة الجلود التابعة لمدينة بدر.

وأكد "شاهين"، أن خط المترو المقرر انشاؤه والذى يربط مدينة العاشر من رمضان بالقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية ومدينة بدر ومدينة الشروق ومدينة العبور الجديدة والعبور القديمة والجارى العمل فى تنفيذه بجوار الطريق الإقليمي لإحياء مدينة العبور الجديدة وهو أشبه بالطريق الأوسطى، وسوف يتم على مرحلتين المرحلة الأولى التى تتم حاليا، والمرحلة الثانية سوف تصل مدينة بلبيس بالعاشر من رمضان وفى هذا الإطار قام الجهاز بتحويل جميع المرافق التى تعترض طريق المترو وتحويلها الى طرق أخرى، وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع على عمل محطة رئيسية بجوار محطة المياه حتى يتم عمل مواقف بجوارها لنقل المواطنين من محطات المترو إلى أماكن عملهم أو سكنهم وهذا المشروع سوف يحل الكثير من مشاكل النقل ويقضى على الكثافة المرورية الموجودة على طريق العاشر والعبور، بالإضافة إلي أنه سوف يختصر الوقت والجهد بشكل كبير.