جمارك قسطل جنوب أسوان تضبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء

أسوان - عبد الله صلاح

تمكن رجال الجمارك بمنفذ قسطل البرى الوردية الاولى برئاسة بهاء الدين عطية من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء.

وكانت مذكرة اشتباه مقدمة من أحمد مبارك مأمور، وفحص الأشعة بالمنفذ بمعرفة أحمد يوسف مسؤول الأمن الجمركى بالمنفذ ومباحث أمن منفذ قسطل، عثروا على شنطة كتف سوداء اللون ملقاة بجوار جهاز الفحص بالأشعة ، وبالبحث والتحريات تبين أنها تخص الراكب السودانى "ف . ع . ا" قادم من السودان .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش الحقيبة المذكورة وباقى امتعة الراكب من إسلام عبدالرحمن عبدالستار وحسام الدين أحمد مأمورى الحركة بمنفذ قسطل فتبين وجود 57 مطواة قرن غزال متوسطة الحجم .

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 16 لسنة 2019، وقام بتحرير المحضر أحمد حسنى ، تنفيذا لتعليمات كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية للبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.